التموين: استمرار تدريب العاملين بالمكاتب لتحسين الخدمات للمواطنين

كتب مدحت وهبة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تدريب العاملين فى العديد من مكاتب التموين، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مكاتب التموين، خاصة مع تطوير المكاتب التموينية، وتحويلها إلى مراكز أداء الخدمات المتطورة، وتزويدها بحاسب بأجهزة حاسب آلى.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتدريب العاملين بوزارة التموين، ولتدريب أيضًا طلبة كلية التجارة بالجامعة بالوزارة وبعض جهاتها التابعة، فى إطار خطة وبرنامج عمل الحكومة وخطة التنمية المستدامة لتعظيم القدرات البشرية فى التعامل مع المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وذلك تحت شعار "المواطن أولاً".