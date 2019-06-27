التمثيل التجارى: تعاون مصرى صينى لتصنيع الحافلات العاملة بالكهرباء

كتب إسلام سعيد

أعلن السكرتير الأول التجاري مطر الموافي رئيس مكتب التمثيل التجاري في شنغهاي أنه قام بتنظيم زيارة لوفدا من الهيئة العربية للتصنيع، وشركة مواصلات مصر وشركة المتحدة للاستثمارات، إلى مدينة شنغهاي الصينية خلال الأسبوع الجاري لعقد اجتماعات مع عدد من الشركات الصينية الكبرى في مجال صناعة وانتاج الحافلات الكهربائية.

وأشار إلى أن مباحثات الوفد ركزت على إمكانيات التعاون المشترك لتصنيع الحافلات الكهربائية في مصر من خلال مصانع الهيئة العربية للتصنيع، ومن المنتظر أن تقوم الشركات الصينية بمنح مصر حافلة على سبيل التجربة قبل بدأ الانتاج، كما ناقش الطرفان المواصفات الفنية للمركبات المطلوبة وكذا خدمة الصيانة وخدمة ما بعد البيع.

ويأتي ذلك في ظل سياسة الدولة الهادفة الى تعميق صناعة السيارات والحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة، من خلال التعاون المشترك مع الدول المتقدمة في هذا القطاع، وتعتبر الصين من الدول ذات التقنيات المتطورة والتكلفة المناسبة في هذا المجال.

وعلى صعيد آخر، عقد رئيس المكتب التجاري في شنغهاي اجتماع مع مجموعة شنغهاي الكتريك لمتابعة تطورات مشروعها الاستثماري في مصر لإنشاء محطة توليد الكهرباء بالفحم في منطقة الحمراوين بطاقة إنتاجية 6 آلاف كيلو واط.، وعرض على الشركة التوسع في استثماراتها في مصر وتحديدا في مجال تحلية المياه، وهو ما أبدت الشركة ترحيبا شديدا به.

وتوجت جهود المكتب التجاري مع الشركة الصينية بموافقة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على بدء التباحث مع المجموعة الصينية حتى تبدأ استثماراتها في مشروعات تحلية المياة، وجاري حاليا ترتيب زيارة للشركة الصينية إلى القاهرة لبدء هذه المباحثات.