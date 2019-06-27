التحول الرقمى بالحكومة يدعم شركات المحمول..والمصرية للاتصالات أكثر المستفيدين

كتبت هبة السيد

تضع الحكومة، التحول الرقمى على رأس اهتماماتها، وهو ما يفتح المجال للعديد من شركات الاتصالات والتكنولوجيا الاستفادة من هذا الاهتمام، خاصة، فى ظل انخفاض فى أعداد مشتركى المحمول خلال الفترة الماضية، نتيجة أسباب مختلفة، ومن أبرز المستفيدين من خطة التحول الرقمى الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لعدة أسباب، يرصدها بنك الاستثمار فاروس وهى:



1- توصيل الألياف للمدارس

تسعى المصرية للاتصالات إلى أداء دور أكبر في رحلة التحول الرقمي ومبادرة الشمول المالي الوطنية، وبدأت رحلة التحول الرقمي بمشروع ربط المدارس إلكترونيا في الربع الثالث 2018، وتضمنت المرحلة الأولي 2500 مدرسة بإيرادات أولية قيمتها 482 مليون جنيه، بهدف زيادة سرعة الإنترنت عبر الألياف الضوئية كجزء من مشروع إصلاح التعليم في مصر.

ويتوقع أن تنفذ الشركة المصرية للاتصالات، مزيدا من هذه المشروعات مع مؤسسات حكومية أخرى في 2019.

2- مشروعات بورسعيد

ربطت المصرية للاتصالات، 670 موقعا إلكترونيا حكوميا في بورسعيد في إطار المرحلة الأولى من مبادرة للتحول الرقمي والشمول المالي في مصر، حصلت الشركة على 86 مليون جنيه من برنامج التحول الرقمي في بورسعيد، وتخطط أن تبدأ في ربط محافظات أخرى بمجرد الانتهاء من عملية اختبار الشبكة والخدمات.

ومن المتوقع أن يصل متوسط إيرادات المصرية للاتصالات إلى 100 مليون جنيه لكل محافظة.

3- خطوط الطلاب

وزعت المصرية للاتصالات 613 ألف خط محمول للطلاب في السنة الأولى من المرحلة الثانوية خلال الربع الأول 2019، وتخطط إلى مواصلة هذا الأمر سنويًا.



4- أرباح فودافون

نجحت المصرية للاتصالات في استخدام توزيعات أرباح فودافون لسداد كافة ديونها الممسوكة بالجنيه في مارس 2019، وبذلك استطاعت الشركة أن تقلل صافي مركز الدين من 12.6 مليار جنيه في الربع الرابع 2018 إلى 8.1 مليار جنيه في الربع الأول 2019.

ومن المتوقع أن يظهر تأثير ذلك في انخفاض مصروفات الفائدة مستقبلا.

5- مشروعات المجتمعات العمرانية

وقعت المصرية للاتصالات بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية سينتهي بعد عامين، وعادة ما يجدد كل ثلاث سنوات.

من المتوقع أن تحصل الشركة على 400-500 مليون جنيه من الهيئة سنويًا، وحصلت الشركة بالفعل على 93 مليون جنيه في الربع الأول 2019 من الهيئة ومشروعات بنية تحتية أخرى.

6- المعاش المبكر

وضعت المصرية للاتصالات 2,000 عامل ضمن قائمة خطة التقاعد المبكر فى 2019، إذا نجح الأمر، ستقلل الشركة التكاليف بواقع 300-500 مليون جنيه سنويًا.