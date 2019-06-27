التحقيق مع ابنة متهم فى "خلية الأمل" بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

كتب أحمد حسنى

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع "موده"، نجلة أسامة العقباوى، المتهم فى القضية المعروفة "بخلية الأمل"، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات تحريضية.

كانت نيابة أمن الدولة أمرت بحبس 11 متهماً فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.