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التحقيقات: حجم الخسائر الأولية لحريق العتبة بلغ 2 مليون جنيه

الخميس، 27 يونيو 2019 09:49 م
التحقيقات: حجم الخسائر الأولية لحريق العتبة بلغ 2 مليون جنيه حريق العتبة
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات نيابة الموسكى، أن الحريق الذى شب في محلات خضار في منطقة العتبة، التهم 6 محلات وتسبب فى حريق المبردات الموجودة بها، فى حين بلغ حجم الخسائر 2 مليون جنيه.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن الحريق نشب فجرا عقب الساعة الخامسة داخل إحدى المحلات ونتيجة لضيق الممرات والفواصل بين المحلات وانتقل وامتد إلى باقي محلات الممر.
 
وتبين أن المصابين جميع حالاتهم اختناق ناتجة عن تدخلهم لمحاولة السيطرة على النيران وتم إسعافهم في الحال، ولا توجد إصابات خطيرة.
 
وقررت النيابة استدعاء ملاك المحلات والعاملين والشهود لسماع أقوالهم في أسباب الحريق وإذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
 
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق في سوق الخضار بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق بالدفع بـ10 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجي.
 
 
 

حريق العتبه

الموسكى

محكمه جنوب القاهره

الحمايه المدنيه

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