التحفظ على 680 عبوة كاتشب وزبدة بحوزة أمينى عهدة فى باب الشعرية

كتب سليم على

أمرت نيابة باب الشعرية، بالتحفظ على 680 عبوة زبد وكاتشب مجهولة المصدر وفاسدة، داخل إحدى المخازن بدائرة القسم، وعرضها على لجنة مختصة لفحصها.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بحيازة 680 عبوة زبد وكاتشب مجهول المصدر قبل بيعهم للمواطنين فى باب الشعرية، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تمكنت مباحث تموين القاهرة، من ضبط 2 من أمناء عهد المجمعات الإستهلاكية، بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية قدرها (680) عبوة (زبد- مسطرده- مايونيز- كاتشب- منظفات صناعية) غير صالحة للاستهلاك والاستخدام الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى أشهر يوليو 2018، يناير وفبراير 2019 تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة.