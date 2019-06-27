"البوركينى" يتسبب فى إغلاق حمامى سباحة بفرنسا

وكالات الأنباء

قرر رئيس بلدية مدينة جرونوبل الفرنسية، التى تحظر زى السباحة الإسلامى "البوركينى"، إغلاق حمّامى سباحة تابعين للبلدية بالرغم من موجة الحر التى تجتاح البلاد، إثر خلاف حول "البوركينى".

وقالت البلدية، فى بيان، حسبما نقلت "العين" الإماراتية، إن رجال الإنقاذ طلبوا إغلاق حمامى السباحة لأنهم موجودون هناك للحفاظ على سلامة السابحين ولا يمكنهم فعل ذلك عندما يتعيّن عليهم القلق بشأن الحشود التى نتجت عن ارتداء النساء لـ"البوركينى"، وأضاف البيان: "نحن نعمل من أجل حل إيجابى لهذه المشكلة".

وذهبت 7 سيدات ترتدين "البوركينى" برفقة نشطاء إلى حمّامى سباحة فى جرونوبل، الأحد الماضى، للمطالبة بالحق فى السباحة على الرغم من أن أنظمة المنشأتين لا تسمح بذلك، واعتبروا حظرهن تمييزا ضدهن.

وتريد النساء من حمامات السباحة العامة التى تجبر النساء على ارتداء البيكينى أو ملابس سباحة من قطعة واحدة، تغيير أنظمتها لاستقبال مرتديات "البوركينى".

وكان "البوركينى" محور مواجهة منذ 3 سنوات فى العديد من البلدات الساحلية الفرنسية التى حظرته بحجة أنه يشكل تهديدا أمنيا، إلا أن المحاكم الفرنسية ألغت الحظر فى وقت لاحق.