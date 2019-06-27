البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 14116 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 2106 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 17385 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1540 نقطة.