البورصة تفتح سوق الصفقات لشراء جلوبال بداية من 2 يوليو

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة، عن فتح الباب لعرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة فيون هولدنجز بى فى، على نحو 1.997 مليار سهم من شركة جلوبال تيلكوم القابضة، بداية من جلسة 2 يوليو المقبل وحتى يوم 6 أغسطس المقبل، بسعر 5.08 جنيه مصرى للسهم.

وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض فى السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN)، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

كما طالبت شركات السمسرة، مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 6 أغسطس، على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد، وطالبت جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

وأعلنت شركة جلوبال تليكوم، عن إبرام اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية، لتسوية كافة الديون الضريبية المستحقة عليها وشركاتها المصرية التابعة بواقع 136 مليون دولار.

وأضافت جلوبال، فى بيان للبورصة المصرية أمس الأربعاء، أن هيئة الرقابة المالية وافقت على عرض الشراء الإجبارى المقدم من قبل شركة فيون هولدينجز لشراء حتى 1.997 مليار سهم من الأسهم المصدرة للشركة بسعر معدل 5.08 جنيه للسهم، مع الاستحواذ على أصول الشركة العاملة بناء على التقييم المبنى على سعر عرض الشراء.

كما تلقت جلوبال طلبا من شركة فيون هولدينجز تطلب فيه عقد اجتماعين للمساهمين للنظر فى الموافقة على شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية، وعرض شراء الأصول، كما تلقت طلب اتفاق من طرف واحد مرسل من فيون هولدنجز بزيادة المبلغ الرئيسى لاتفاق التسهيلات الائتمانية الدوار مع الشركة بمقدار 100 مليون دولار.