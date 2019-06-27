البورصة المصرية إجازة يومى الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

كتب هانى الحوتى

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وأن يكون يوم الإثنين الموافق 1 يوليو إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة عطلة البنوك على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019.