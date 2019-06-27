البورصة المصرية إجازة يومى الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
الخميس، 27 يونيو 2019 03:09 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وأن يكون يوم الإثنين الموافق 1 يوليو إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة عطلة البنوك على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019.
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