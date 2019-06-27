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البريد: وقف خدمات الصراف الآلى بداية من مساء الخميس حتى منتصف ليل الأحد

الخميس، 27 يونيو 2019 12:57 م
البريد: وقف خدمات الصراف الآلى بداية من مساء الخميس حتى منتصف ليل الأحد مكتب بريد
كتبت هبة السيد

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أعلنت الهيئة القومية للبريد، عن تعليق بعض الخدمات والنظم المالية بداية من الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، حتى منتصف ليل الأحد الموافق 30 يونيو نظرا للإقفال السنوى للعام المالى للهيئة.
 
وأضافت الهيئة أن أبرز الخدمات التى قد تتأثر هى خدمات الصراف الآلى والبطاقات وعمليات الشراء من على مواقع الإنترنت، مناشدة عملائها باتخاذ التدابير المسبقة.
 
من الجدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين يخدمهم البريد المصرى على مستوى الجمهورية، يبلغ حوالى 24 مليون مواطن، فيما تصل أعداد مكاتب البريد بالدولة لنحو 4800 مكتب، يعمل بهم حوالى 50 ألف موظف.

البريد

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اخبار الاقتصاد

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