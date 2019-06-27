البابا تواضروس يجتمع بكهنة كنيسة العذراء بعزبة النخل بالكاتدرائية

كتبت سارة علام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الخميس، كهنة كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل وقدموا لقداسته تقريرًا عن الخدمة بالكنيسة ووعدهم بزيارتهم.

فيما يلقي قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم الخميس، المحاضرة الختامية لمؤتمر العقيدة الأول، الذى بدأ الاثنين الماضى حيث نظم قطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر، مؤتمرًا شارك فيه شباب وخدام القطاع إلى جانب عدد من الآباء الكهنة.