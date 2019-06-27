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الافتاء: لا يجوز شحن المحمول فى المسجد.. فيديو

الخميس، 27 يونيو 2019 04:03 م
الافتاء: لا يجوز شحن المحمول فى المسجد.. فيديو شحن هاتف محمول
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الافتاء المصرية، على سؤال أحد متابيعها، فى بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول حكم شحن الهاتف المحمول داخل المسجد، وهل يجوز أم لا.

وأكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شحن الهاتف المحمول داخل المسجد، معللا ذلك بقوله:"ماء المسجد وكهرباء المسجد وقف على المسجد فقط ولا يجوز استخدامها".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"وإن كان هناك البعض يتساهل فى هذه الأمور من باب أن الكهرباء والماء متجددان وأنه ربما كان الإنسان فى حاجة ماسة لشحن هاتفه كأن يكون فى مكان بعيد عن أهله ويريد أن يتصل بهم، ولكن الأحوط ألا نستخدمها".

 

 

 


شحن التليفون فى المسجد

استغلال كهرباء المسجد

الافتاء

دار الافتاء

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