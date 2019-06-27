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الاعتماد على الرائدات الريفيات فى نشر التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدى

الخميس، 27 يونيو 2019 01:00 ص
الاعتماد على الرائدات الريفيات فى نشر التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدى الرائدات الريفيات
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم الاعتماد الرائدات الريفيات فى نشر التوعية بأهمية الفحص المبكر للمرأة، والاطمئنان على صحتها مع التوعية، بأهمية الفحص الدائم، والذاتى للكشف عن المرض.

يشار إلى إعداد حملات توعوية، بجميع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى حملات على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، وإعلانات الطرق، للإعلان عن الخدمات الصحية التى تقدمها المبادرة.

جدير بالذكر،أنه يتم تصميم تطبييق إلكترونى على الهواتف المحمولة، لسرعة وسهولة التواصل مع المرضى، حيث من المقرر أن يتم من  خلاله إعداد ملف خاص بالتاريخ المرضى وإرسال نصائح توعوية للسيدات.


الصحة

الرائدات الريفيات

سرطان الثدى

وزارة الصحة والسكان

الفحص المبكر للمرأة

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