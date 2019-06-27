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الاحتلال الإسرائيلى يختطف فلسطينيا بعد إصابته بجروح خطيرة بالقدس

الخميس، 27 يونيو 2019 08:57 م
الاحتلال الإسرائيلى يختطف فلسطينيا بعد إصابته بجروح خطيرة بالقدس الاحتلال الاسرائيلى ارشيفية
أ ش أ

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 أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم الخميس خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية بمدينة القدس.
 
وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص إن شابا فلسطينيا من العيسوية أصيب بالرصاص الحي، ووصفت إصابته بالخطيرة جدا، وخلال محاولة علاجه وإسعافه قامت قوات الاحتلال باختطافه.
 
وأوضح الناشط في العيسوية يوسف عبيد أن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، خاصة في حارة عبيد، واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية، مضيفا أن شابا أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، كما أصيب أحد المواطنين بالرأس.
 
وكان أهالي قرية العيسوية شرق مدينة القدس قد عبروا عن غضبهم وتنديدهم بسياسات الاحتلال الاسرائيلي تجاه أهالي القرية، واستخدام أسلوب العقاب الجماعي ضد المواطنين.
 
ونظم الأهالي وقفة احتجاجية على المدخل الرئيسي للقرية اليوم، معبرين عن رفضهم المطلق لسياسة الاحتلال الاسرائيلي ضد الأهالي والمواطنين المقدسيين، مستنكرين استهداف الاحتلال المتكرر للقرية.
 
وقال المواطن رباح ابو الحمص إن الاحتلال يمارس - منذ حوالي أسبوعين - سياسية العقاب الجماعي ضد أهالي القرية بشتى الأساليب من مخالفات للمركبات والاقتحام المتكرر واليومي للقرية وما يتخلل ذلك من اعتقالات وتنكيل بالفلسطينيين من ضرب للشبان والأولاد الصغار، وإطلاق الرصاص المطاطي ورش غاز الفلفل على المواطنين.

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

مدينة القدس

الرصاص المطاطي

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