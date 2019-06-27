"الاتصالات" السعودية: مطار نيوم سيكون الأول فى المنطقة بتقنية الجيل الخامس

وكالات الأنباء

كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أن مطار نيوم سيكون أول مطار فى المنطقة بتقنية الجيل الخامس.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" رسما توضيحيا، يبرز كلمة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان التي قال فيها "نريد أن نحجز مكانا في المستقبل".

وتحت وسم "وطن طموح، وطن رقمي"، غردت الوزارة قائلة: "بأحدث التقنيات نخطو بثبات نحو المستقبل.. مطار نيوم أول مطار بتقنية الجيل الخامس فى المنطقة".

ولفتت الوزارة إلى أن المطار سيتمتع بسرعات عالية للإنترنت، كما أنه مزود بقاعدة لتطبيق التقنيات الحديثة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن افتتاح مطار خليج نيوم، الواقع في منطقة شرما شمال المملكة، موضحة أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية، بدءاً من الأسبوع المقبل.