"الاتصالات": الدولة تحتضن أفكار الشباب عبر دعم الإبداع وتوفير فرص التدريب

كتبت: هبة السيد

قال الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، إن الدولة تدعم الإبداع عبر أكثر من آليه لاحتضان شركات ودعم أفكار الشباب، لتأسيس شركات صغيرة وتوفير فرص عمل.

وأضاف عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الهيئة تمتلك عدد من برامج التدريب لدعم الإبداع، وإحتضان أفكار الشباب، وهم رواد تكنولوجيا المستقبل ومبرجى المستقبل وإفريقيا للألعاب و التطبيقات الإلكترونية.

وأضاف عثمان، أن الهيئة تمتلك أيضا حضانات تكنولوجية وتنفذ مشروعات مجمعات الإبداع فى المناطق التكنولوجية، بالتعاون مع منظمة اتصال ومشروعات آخرى خاصة بمجتمعات الابداع فى الجامعات وهى مشروعات لدعم الابداع وانشاء الشركات الناشئة تدعمها الدولة عبر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".