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الاتحاد الأوروبى يطالب إيطاليا بحل سريع لمهاجرين على سفينة إنقاذ خيرية

الخميس، 27 يونيو 2019 03:41 م
الاتحاد الأوروبى يطالب إيطاليا بحل سريع لمهاجرين على سفينة إنقاذ خيرية مهاجرون
رويترز

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طالب الاتحاد الأوروبى إيطاليا اليوم الخميس بالمساعدة فى إيجاد حل سريع للمهاجرين الذين تقلهم السفينة (سى ووتش) الخيرية التى دخلت المياه الإقليمية الإيطالية متحدية حظرا من روما.

ونقلت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبى عن مفوض الهجرة ديميتريس أفراموبولوس قوله "المفوضية (الأوروبية) تشارك بشكل وثيق فى التنسيق مع الدول الأعضاء لإيجاد حل لنقل المهاجرين فور نزولهم من السفينة سى ووتش 3".

وأضاف "حل مشكلة هؤلاء الموجودين على متن السفينة لن يكون ممكنا إلا فور إنزالهم. لذا آمل أن تسهم إيطاليا، في هذه الواقعة على وجه الخصوص، فى حل سريع لهم".

وفى روما، اتهم رئيس الوزراء جوزيبى كونتى قبطان سفينة الإنقاذ الخيرية بالقيام بخطوة "خطيرة بشكل لا يصدق" هذا الأسبوع باتخاذ قرار الإبحار إلى المياه الإقليمية الإيطالية.

وقال كونتى فى تصريحات أدلى بها للصحفيين فى اليابان اليوم الخميس وتم بثها فى إيطاليا "تصرف القبطان... الذى اتخذ هذا القرار، وأبقى هؤلاء الأشخاص فى هذا الموقف لعشرة أيام، بطريقة أعتبرها خطيرة بشكل لا يصدق".

وأضاف "إنه أمر لا يخص الحكومة الإيطالية فحسب وإنما يخص قضاة التحقيق الإيطاليين أيضا".

 

 

 


الهجرة

إيطاليا

مهاجرون غير شرعيون

جوزيبى كونتى

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