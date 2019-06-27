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الأمم المتحدة تحث الدول الأعضاء على مكافحة المخدرات

الخميس، 27 يونيو 2019 11:00 م
الأمم المتحدة تحث الدول الأعضاء على مكافحة المخدرات امين عام الامم المتحدة
أ ش أ

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 حث مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة جميع الدول الأعضاء على التقيد بالتزاماتها لتعزيز الأساليب المتوازنة القائمة على حقوق الإنسان لمكافحة المخدرات .
 
وذكر الكتب بيان للمكتب اليوم الخميس - من مقره في العاصمة النمساوية فيينا - أن الأمم المتحدة على استعداد للتواصل مع جميع البلدان لتقديم المجرمين إلى العدالة من خلال الضمانات القانونية المناسبة؛ بما يتماشى مع المعايير والقواعد الدولية ولتعزيز الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والإدماج.
 
وأشار البيان إلى أن الأخطار المخدرات التي يتم الإتجار بها بشكل غير مشروع تعد "جسيمة"، حيث إن حياة الأفراد معرضة للخطر بشكل كبير .
 
يذكر أن البيان صدر رداً على الاستفسارات المتعلقة بالتقارير المقدمة من سريلانكا بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على أربعة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات.

الامم المتحدة

مكافحة المخدرات

حقوق الإنسان

الجريمة

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