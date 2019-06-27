الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بدعم شركات التكنولوجيا

رويترز

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف اليوم الخميس مدعومة بمكاسب شركات التكنولوجيا قبيل اجتماع مهم خلال قمة مجموعة العشرين ستناقش فيه الولايات المتحدة والصين النزاع التجارى بينهما لكن عدم وضوح ما قد يسفر عنه الاجتماع أبقى المستثمرين فى حالة ترقب.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 13.10 نقطة بما يعادل 0.05 بالمئة إلى 26523.72 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.88 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 2919.66 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 29.39 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 7939.36 نقطة.