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الآفات الزراعية: ننسق مع الصحة والخدمات البيطرية لتوحيد منظومة المبيدات

الخميس، 27 يونيو 2019 02:07 م
الآفات الزراعية: ننسق مع الصحة والخدمات البيطرية لتوحيد منظومة المبيدات مبيدات زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، عن تنسيق اللجنة بينها وبين الإدارة المركزية للصيدليات بوزارة الصحة ولجنة تسجيل المبيدات الحشرية البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية لتوحيد منظومة تسجيل وتداول المبيدات في مصر.

وقال " عبدالمجيد"  اليوم الخميس، إنه تم وضع برنامج لتفقد مصانع تخليق وتجهيز المبيدات بجمهورية مصر العربية والعمل على الارتقاء بها كصناعة وطنية واعدة وصولا إلى المستويات العالمية للإنتاج، موضحا أن لجنة منبثقة عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تختص بالقيام بزيارات ميدانية لعدد من المصانع المحلية المختصة بتصنيع وتجهيز مبيدات الآفات الزراعية للوقوف على الإمكانيات والقدرات الفنية والإنتاجية لها والتوجيه لما فيه تطويرها.

وأضاف رئيس الآفات الزراعية، أن لجنة زيارة المصانع  قامت بإعداد تقارير مدعمة بالصور تعرض على اللجنة الرئيسة، كما تم تحديث الموقع الإلكترونى للجنة وتعميم استخداماته كنافذة فنية للمتعاملين فى مجال مبيدات الآفات الزراعية، حيث يتضمن قاعدة بيانات لجميع المبيدات المسجلة والتى سبق تسجيلها في جمهورية مصر العربية وتوصياتها وبيانات محال الاتجار في المبيدات في مصر وكذلك جميع الإصدارات والقرارات الصادرة عن اللجنة والتى تهم المزارعين ومصدرى ومستوردى الحاصلات الزراعية.

 

 


لجنة المبيدات

تجارة المبيدات

تسجيل المبيدات

الافات الزراعية

مكافحة الافات

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