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اكتشاف خلل جديد فى طائرات بوينج 737 ماكس

الخميس، 27 يونيو 2019 02:10 م
اكتشاف خلل جديد فى طائرات بوينج 737 ماكس بيونج
إيمان حنا

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أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنّها اكتشفت "مصدر خطر جديداً محتملاً" في طائرات بوينج 737 ماكس، في نبأ يزيد من الشكوك المحيطة بموعد رفع الحظر عن تحليق هذا الطراز من الطائرات، الذي سقطت منه طائرتان في حادثين متقاربين زمنياً أوقعا 346 قتيلاً، بحسب البيان الإماراتية.

 

وقالت الإدارة: "سنرفع الحظر المفروض على الطائرة عندما نرى أنّه من الآمن القيام بذلك"، مشيرةً إلى أنّ "إدارة الطيران الفدرالية رصدت مؤخراً مصدر خطر جديداً محتملاً يجب على بوينغ أن تعالجه"، من دون أن توضح مكمن هذا الخلل بالتحديد.


طائرات بيونج

خلل فى بيونج

اكتشاف عطل ببيونج

إدارة الطيران الفيدرالية

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