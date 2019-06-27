اكتشاف حطام سفينة من العصر الرومانى قبالة سواحل قبرص

أثينا (رويترز)

اكتشف باحثون فى قبرص، حطام سفينة تعود للعصر الرومانى قبالة سواحل منتجع شهير يعتقد أنه أول اكتشاف من نوعه بهذه الحالة حول الجزيرة الواقعة فى شرق البحر المتوسط.

واكتشف غواصون حطام السفينة وشحنتها قبالة منطقة بروتاراس الشرقية، ويقوم خبراء آثار بفحصه حاليا.

وكانت السفينة تحمل جرارا يرجح أنها من سوريا وقيليقيا وهى منطقة ساحلية بجنوب تركيا اليوم.

وقالت هيئة الآثار القبرصية فى بيان اليوم الخميس "هذا أول حطام كامل لسفينة رومانية يعثر عليه قبالة قبرص، ويتوقع أن تسلط دراسته الضوء من جديد على مستوى اتساع ونطاق التجارة بين قبرص وباقى الأقاليم الرومانية بشرق المتوسط".