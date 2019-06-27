سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 07:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح مسجد قايتباى بعد انتهاء أعمال ترميمه بالفيوم.. غدا

الخميس، 27 يونيو 2019 07:00 ص
افتتاح مسجد قايتباى بعد انتهاء أعمال ترميمه بالفيوم.. غدا مسجد قايتباي
الفيوم – رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال إبراهيم رجب مدير عام الآثار الإسلامية بمحافظة الفيوم، إنه سيتم افتتاح مسجد قايتباى بمدينة الفيوم بعد انتهاء أعمال ترميم المسجد ومعالجة الرطوبة والترميم الدقيق لأجزاء المسجد، وسيتم فتحه للجمهور بدءا من يوم غدا الجمعة.

يذكر أن مسجد قايتباى أنشأته خوند آصلباى زوجة السلطان قايتباى بأمر من عبد القادر الدشطوطى ولقد بدأ فى إنشاء هذا الجامع فى ربيع الآخر سنة 905 هـ /1499 م، وخوند أصلباى زوجة قايتباى، وأم ولده السلطان محمد 901-904 هـ /1496-1498 م وشقيقة السلطان الملك الظاهر أبو سعيد قانصوة وقد تزوجت من الاتابكى جان بلاط الذى تولى السلطنة فيما بعد سنة (905 هـ-906 هـ /1499-1500 م وذلك بعد وفاة ابنها الناصر محمد.

 

 


الفيوم

مسجد قايتباي

آثار الفيوم

الآثار الإسلامية بالفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

فى 8 نقاط.. تعرف على التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2019/2020

فى 8 نقاط.. تعرف على التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2019/2020

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على وصايا الحماية المدنية لتجنب حرائق الشقق

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على وصايا الحماية المدنية لتجنب حرائق الشقق

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح شراء تميم بن حمد أعمدة الصحف الأمريكية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح شراء تميم بن حمد أعمدة الصحف الأمريكية

سفير اليابان بالقاهرة يكشف عن زيادة الاستثمارات اليابانية بنسبة 75% فى مصر

سفير اليابان بالقاهرة يكشف عن زيادة الاستثمارات اليابانية بنسبة 75% فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة