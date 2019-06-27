افتتاح مسجد قايتباى بعد انتهاء أعمال ترميمه بالفيوم.. غدا

الفيوم – رباب الجالي

قال إبراهيم رجب مدير عام الآثار الإسلامية بمحافظة الفيوم، إنه سيتم افتتاح مسجد قايتباى بمدينة الفيوم بعد انتهاء أعمال ترميم المسجد ومعالجة الرطوبة والترميم الدقيق لأجزاء المسجد، وسيتم فتحه للجمهور بدءا من يوم غدا الجمعة.

يذكر أن مسجد قايتباى أنشأته خوند آصلباى زوجة السلطان قايتباى بأمر من عبد القادر الدشطوطى ولقد بدأ فى إنشاء هذا الجامع فى ربيع الآخر سنة 905 هـ /1499 م، وخوند أصلباى زوجة قايتباى، وأم ولده السلطان محمد 901-904 هـ /1496-1498 م وشقيقة السلطان الملك الظاهر أبو سعيد قانصوة وقد تزوجت من الاتابكى جان بلاط الذى تولى السلطنة فيما بعد سنة (905 هـ-906 هـ /1499-1500 م وذلك بعد وفاة ابنها الناصر محمد.