اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الفيزياء للثانوية بنسبة نجاح 85.4%

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019 (الدور الأول).

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، البالغ عددها 13 ألفاً و638 ورقة، أسفرت عن نجاح 11 ألفاً و646 طالب/طالبة بنسبة نجاح 85.4%.

وأضاف عبدالحكم، أن 626 طالب/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفيزياء، كما حصل 4 آلاف و62 طالب/طالبة (بنسبة 34.88% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل ألفان و608 طالب/طالبة (22.39% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل ألف و802 طالب/طالبة (15.47% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

وأوضح خالد عبدالحكم، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ، البالغ عددها 10 آلاف و376 ورقة، أسفرت عن نجاح 8 آلاف و116 طالب/ طالبة، بنسبة 78.2%.

وأشار عبدالحكم، إلى أن 59 طالب/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة التاريخ، كما حصل ألف و99 طالب/طالبة (13.54% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل ألف و635 طالب/طالبة (20.15% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل ألف و758 طالب/طالبة (21.66% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

وأشار خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.