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اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان أحياء الثانوية العامة بنسبة نجاح 91.5%

الخميس، 27 يونيو 2019 11:40 ص
اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان أحياء الثانوية العامة بنسبة نجاح 91.5% امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الأحياء والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول).
 
وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء، البالغ عددها 10 آلاف و570 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و675 طالب/ طالبة، بنسبة 91.5%.
 
وأضاف عبد الحكم، أن 401 طالب/ طالبة حصلوا على الدرجة النهائية لمادة الأحياء، كما حصل 4 آلاف و355 طالب/طالبة (45.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100% في درجات مادة الأحياء، وحصل ألفان و127 طالب/طالبة (21.89% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى 90%، وحصل ألف و216 طالب/ طالبة (12.57% من إجمالي العينة العشوائية) على شريحة من 70% إلى أقل من 80%.
 
وأوضح خالد عبد الحكم، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، البالغ عددها 3 آلاف و856 ورقة، أسفرت عن نجاح 3 آلاف و314 طالب/ طالبة، بنسبة 85.1%.
 
وأشار عبد الحكم، إلى أن 153 طالب/طالبة حصلوا على الدرجة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، كما حصل ألف و137 طالب/طالبة (34.31% من إجمالي العينة العشوائية) على شريحة من 90% إلى 100%، كما حصل 761 طالب/ طالبة (22.69% من إجمالي العينة العشوائية) على شريحة من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 524 طالب/ طالبة (15.81% من إجمالي العينة العشوائية) على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%).
 
وأشار خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.
 
 

 


التربية والتعليم

العينة العشوائية لامتحان الأحياء للثانوية العامة 2019

نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2019

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