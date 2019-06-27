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اعترافات لص البطاريات..تخصص فى سرقتها من الأتوبيسات وبيعها لتاجر فى النزهة

الخميس، 27 يونيو 2019 01:00 ص
اعترافات لص البطاريات..تخصص فى سرقتها من الأتوبيسات وبيعها لتاجر فى النزهة كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى المتهم بسرقة بطارية من أتوبيس نقل ركاب بمنطقة النزهة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

 

وقال المتهم أنه تخصص فى سرقة بطاريات الأتوبيسات عن طريق فتح "كبوت " باستخدام "مفك" وبيع البطاريات لأحد التجار بسعر بخس.  

ونجحت قوة تابعة لقسم شرطة النزهة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع جسر السويس فى القبض على عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم سرقة، وبحوزته  2 بطارية سيارة، 2 مفتاح.

وبمناقشته عن مصدر البطاريتين المضبوطتين بحوزته، اعترف بسرقتهما من أتوبيس خاص بالنقل الجماعى، حال توقفه فى جراج بشارع جسر السويس دائرة القسم بأسلوب "الفك " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء أحد مسئولى شركة النقل الجماعى تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.


النزهة

نيابة النزهة

قسم النزهة

سرقة بطاريات السيارات فى النزهة

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