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اضبط مخالفة.. تراكم القمامة بجوار كشك كهرباء ينذر بكارثة بالغربية "صور"

الخميس، 27 يونيو 2019 06:00 ص
اضبط مخالفة.. تراكم القمامة بجوار كشك كهرباء ينذر بكارثة بالغربية "صور" القمامة
الغربية - مصطفى عادل

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تشهد قرية سملا التابعة لمركز قطور بمحافظة تراكم القمامة بصورة كبيرة بجوار احد اكشاك الكهرباء على مرئى ومسمع من المسئولين، الامر الذى ينذر بكارثة خشية اشتعال النيران فى القمامة وامتدادها لكشك الكهرباء.

ورصد "اليوم السابع" تراكم القمامة بجوار كشك الكهرباء على الطريق الرئيسى، قطور طنطا، امام قرية سملا، وقيام الاهالى باستغلال الارض المحيطة بالكشك وتحويلها إلى مقلب للقمامة، الامر الذى ترتب عليه تراكمها بصورة كبيرة، حول كشك الكهرباء.

وطالب المواطنون بتدخل رئيس مدينة قطور، بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة من الشوارع، لمنع تراكمها.

 

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تراكم القمامة

كشك الكهرباء

طنطا

قريه سملا

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