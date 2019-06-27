اضبط مخالفة.. تراكم القمامة بجوار كشك كهرباء ينذر بكارثة بالغربية "صور"

تشهد قرية سملا التابعة لمركز قطور بمحافظة تراكم القمامة بصورة كبيرة بجوار احد اكشاك الكهرباء على مرئى ومسمع من المسئولين، الامر الذى ينذر بكارثة خشية اشتعال النيران فى القمامة وامتدادها لكشك الكهرباء.

ورصد "اليوم السابع" تراكم القمامة بجوار كشك الكهرباء على الطريق الرئيسى، قطور طنطا، امام قرية سملا، وقيام الاهالى باستغلال الارض المحيطة بالكشك وتحويلها إلى مقلب للقمامة، الامر الذى ترتب عليه تراكمها بصورة كبيرة، حول كشك الكهرباء.

وطالب المواطنون بتدخل رئيس مدينة قطور، بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة من الشوارع، لمنع تراكمها.