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اضبط مخالفة.. استمرار انتشار القمامة بشوارع المحلة "صور"

الخميس، 27 يونيو 2019 03:00 ص
اضبط مخالفة.. استمرار انتشار القمامة بشوارع المحلة "صور" تلال القمامة
الغربية عادل ضرة

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ما تزال انتشار القمامة بصورة كبيرة بشوارع مدينة المحلة الكبرى برغم استمرار هاشتاج "المحلة لازم تنضف"، حيث انتشرت تلال وأكوام القمامة بالشوارع الرئيسية بحى أول وثانى بصورة كبيرة أمام المدارس والشوارع الفرعية والرئيسية والميادين بصورة كبيرة، فالقمامة متكدسة بشوارع الجمهورية وسكة زفتى وسكة قطور وعلى بحر شبين وأمام ميدان بسيسة والسكة الوسطى وشارعى نعمان الأعصر وسعد زغلول وأمام سوق الجمعة دون أن يتدخل أحد لرفعها ونقلها لمصنع تدوير القمامة. 

كانت "اليوم السابع "قد رصدت تراكم القمامة بشوارع المدينة وإشعال النيران بها وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحيوانات الضالة والكلاب والقطط والطيور وانتشار الديدان نتيجة تراكم القمامة ورث المواشى بصورة كبيرة.

 

 

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محافظ الغربية

مدينة المحلة

تلال القمامة ومخلفات البناء

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