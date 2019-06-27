استمرار العمل بالرقم "108" للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

كتب محمود عبد الراضي

تيسيراً على جمهور المواطنين، تقرر إستمرار العمل بالخط التليفونى 108 الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والمخصص للإستعلام عن كيفية الإبلاغ عن تلك الجرائم والإجراءات القانونية التى يتم إتخاذها حيال المحاضر .

يشار إلى سابقة التنويه عن إخلاء الرقم "108" وبدء تفعيل رقم آخر بدلاً منه بدايةً من أول يوليه القادم، إلا أنه وعقب التنسيق مع الجهات المختصة تم التوصل إلى إستمرار العمل بالخط الساخن رقم "108" وعدم تغييره.