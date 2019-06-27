استعجال تقرير الصفة التشريحية لجثة سائق عثر عليها متفحمة فى المقطم

كتب سليم على

استعجلت نيابة المقطم والخليغة، تقرير الصفة التشريحية لجثة قتل عثر عليها متفحمة بالكامل وملفوفة في سجادة، وملقاة في منطقة نائية في منطقة المقطم، وغير واضحة معالمها أو الجروح الموجودة بالجسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من منتج سينمائى، يفيد أنه أثناء توجهه لمعاينة مغارة في منطقة الجبل بالمقطم، لتصوير أحد المسلسلات وبوصوله لمغارة بالطريق القادم من المقطم لصلاح سالم، منزل عبارة عن منحدر جبلي وتجويف في باطن الجبل، عثر على الجثة وأبلغ الأجهزة الأمنية.

واشارت التحقيقات ، إلى أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه سائق عمرة 52 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - مسجل شقى خطر، وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق زميله.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه تقابل مع المجنى عليه وتوجها للمنطقة الجبلية، محل العثور على الجثة وقاما بتعاطى المواد المخدرة، وحدث خلاف بينهما، قام على أثره المجنى عليه بتهديده بسكين، إلا أنه استخلصها منه ووجّه عدة طعنات له فأودى بحياته، ووضعه داخل سجادة كانا يجلسان عليها وأشعل النيران به، وتخلص من السلاح الأبيض بإلقائه بنهر النيل.