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استعجال التحريات فى اتهام 3 عاطلين بسرقة محل أجهزة إلكترونية فى المقطم

الخميس، 27 يونيو 2019 12:00 ص
استعجال التحريات فى اتهام 3 عاطلين بسرقة محل أجهزة إلكترونية فى المقطم أجهزة مسروقة - أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة الخليفة والمقطم، التحقيق مع 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة محل أجهزة الكترونية بدائرة القسم ، كما طالبت النيابة سرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم.

 

 وأشارت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من شخص يفيد بقيام مجهولين بسرقة محل، وأن المتهمين حطموا "قفل" المحل فجرا وقاموا بسرقة عدد من أجهزة الكمبيوتر والبلاى ستيشن.

 

وأضافت التحقيقات، أنه بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابة مكون من 3 أشخاص وتم ضبطهم وبحوزتهم الأجهزة الإلكترونية المسروقة وسلاح نارى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


عقوبه السرقه بالاكراه

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نيابه المقطم

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