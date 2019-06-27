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استبدال 1000 كشاف إنارة عامة بكشافات موفرة للطاقة بشوارع البحيرة

الخميس، 27 يونيو 2019 05:29 م
استبدال 1000 كشاف إنارة عامة بكشافات موفرة للطاقة بشوارع البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على وجود خطة متكاملة لتوفير الطاقة الكهربائية بجميع مراكز المحافظة ، مضيفا أنه  جارى إستبدال عدد 1000 كشاف إنارة عامة من كشافات مستهلكة الطاقة إلي كشافات موفرة للطاقة، وكذلك تغيير عدد 150 كشاف لمنطقة أرض الجمعية بمركز ومدينة بدر، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية والهيئة العربية للتصنيع .
 
وفي ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، باعمال الصيانة لاسلاك عدد 17 عمود من أعمدة الإنارة بمدخل قرية زمزم ومدخل قرية أبو يحيى أبو السحما .
 
و قامت شركة الكهرباء بايتاي البارود، بإصلاح محول الكهرباء البحري بعزبة القعيد التابعة لقرية الضهرية، وتغيير مفتاح الكهرباء التالف الخاص بمحول الكهرباء وذلك بناءاً على شكوي من الأهالي.
 
 

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