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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود العقارات

الخميس، 27 يونيو 2019 10:52 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود العقارات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها العقار.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% رابحا 20.850 نقطة ليصل إلى مستوى 5823.04 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحاً 28.020 نقطة ليصل إلى مستوى 6372.32 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% رابحاً 4.020 نقطة ليصل إلى مستوى 4744.31 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 85.8 مليون سهم بقيمة 22.3 مليون دينار كويتى عبر 4066 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.09%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.95%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.48% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.
 
وجاء سهم "وربة كابيتال القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة منازل القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.76%، ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 8.43%، فيما تصدر سهم "أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.52% ثم المصالح العقارية بنسبة 8.57%، ثم وربة للتأمين بنسبة 8.44%.

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