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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 27 يونيو 2019 02:32 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 5 قطاعات على رأسها العقار.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحا عدد 10.46 نقطة ليغلق عند مستوى 5812.65 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% رابحاً عدد 14.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6358.72 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% رابحاً عدد 2.3 نقطة ليغلق عند مستوى 4744.35 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 137.9 مليون سهم بقيمة 35 مليون دينار كويتى عبر 5924 صفقة.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.11%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.06%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%.
 
وجاء سهم "شركة التمدين العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.95%، تليه شركة وربة كابيتال القابضة  بنسبة 10%، ثم شركة منازل القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.06%، فيما تصدر سهم "شركة الأنظمة الآلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 9.80%، ثم أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.52%.

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