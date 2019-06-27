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ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع

الخميس، 27 يونيو 2019 03:52 م
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع مؤشر ارتفاع-أرشيفية
رويترز

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ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي لكن ما زال لا يوجد أي مؤشر على زيادة ملحوظة في تسريح العمالة على الرغم من تحول النمو الاقتصادي إلى وتيرة أبطأ.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت بمقدار عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 227 ألفا للأسبوع المنتهي في 22 يونيو.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قردها ألف طلب عن المعلن من قبل.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الطلبات إلى 220 ألفا في الأسبوع الماضي.

وتحظى طلبات إعانة البطالة بمتابعة لاستقاء مؤشرات على أي زيادة في تسريح العمالة نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة.

ودفعت المخاطر المتزايدة على النمو الاقتصادي نتيجة الحرب التجارية وانخفاض التضخم مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي في الأسبوع الماضي إلى التلميح باحتمال خفض أسعار الفائدة في يوليو.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات الجديدة لإعانة البطالة، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2250 طلبا إلى 221 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير اليوم أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول زاد بمقدار 22 ألف شخص إلى 1.69 مليون في الأسبوع المنتهي في 15 يونيو.


البطالة

البنك المركزي الأمريكي

وزارة العمل الأمريكية

رويترز

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