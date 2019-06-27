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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 27 يونيو 2019 03:00 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 756.106 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 287 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 24.7 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.18% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.65%، والعرب على 10.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.74%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع 15.98 مليون جنيه، 103.4 مليون جنيه، 34.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 89.7 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 49.3 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2103 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 17376 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1540 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند عند مستوى 447 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 35 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

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