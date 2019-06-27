ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.10% رابحا 95.58 نقطة ليصل إلى مستوى 8782.66 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 38.5 مليون سهم بقيمة مليار ريال، وارتفعت أسهم 131 شركة، فيما تراجعت 26 شركة.

وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.43%، يليه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.13%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.82%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.69%.

وجاء سهم "العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.82%، ثم بوبا العربية بنسبة 4.57%، ثم سوليدرتى تكافل بنسبة 3.56%، فيما تصدر سهم "معادن" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.42% ثم أسيج بنسبة 1.11%، ثم كهرباء السعودية بنسبة 1.06%.