ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعا بقطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.26% رابحا عدد 109.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8796.61 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.06% رابحا 75.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3716.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 100.5 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 126 شركة، فيما تراجعت 38 شركة.

وارتفع 16 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.57%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.20%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.63%.

وجاء سهم "العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.03%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 5.26%، ثم الجوف بنسبة 4.74%، فيما تصدر سهم "ام اى اس" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.90% ثم معادت بنسبة 1.62%، ثم مسك بنسبة 1.10%.