اتهام سيدة أمريكية حامل بقتل جنينها بعد تعرضها لإطلاق نار

كتبت ريم عبد الحميد

ذكرت تقارير أمريكية، إن سيدة من ولاية ألاباما، مات جنينها، نتيجة لحادث إطلاق نار فى العام الماضى، قد تم القبض عليها، بتهمة القتل على صلة بمصرع الجنين، بينما تم إسقاط التهم التى سبق توجيهها للمرأة التى زعم أنها هى من أطلقت النار.

وقال موقع "ذا دايلى بيست"، إن مارشا جونز البالغة من العمر27 عاما، قد تم احتجازها يوم الأربعاء، بعدما وجه إليهم المحلفون فى مقاطعة جيفرسون الاتهام.

وجاءت الاتهامات بعد ستة أشهر من تعرض جونز، التى كانت حامل فى شهرها الخامس فى هذا الوقت، لإطلاق نار فى البطن خلال مشاجرة مع امرأة أخرى قالت الشرطة إن سببها هو والد الطفل الذى لم يولد.

وتم نقل جونز إلى المستشفى لكن الطفل لم ينجو،وبعد الواقعة التى حدثت فى ديسمبر 2017، رأت الشرطة أن ما فعلته جونز هو ما تسبب فى إطلاق النار وأدى فى النهاية إلى وفاة طفلها.

وتم اتهام مطلقة النار إبونى جيميسون، فى البداية بالقتل، لكن تم إسقاط الاتهامات عندما فشلت هيئة المحلفين فى اتهامها، وقال مسئولو الشرطة، إن والدة الطفل هى من بدأت وواصلت القتال الذى أسفر عن مصرع طفلها الذى لم يولد.