اتحاد النقل الجوى يدعو لتوفيق متطلبات الدخول الآمن لطائرات بوينج ماكس737

جنيف /أ ش أ/

دعا الاتحاد الدولى للنقل الجوى والمعروف باسم منظمة (إياتا)، الجهات الحكومية المعنية بسلامة الطيران فى العالم لمواصلة العمل للتوفيق بين متطلبات السلامة والمواعيد الزمنية لإعادة الدخول الآمن لطائرات بوينج (ماكس 737) للخدمة.

وقال المدير العام والتنفيذى للاتحاد "الكسندر دى جونياك" - فى بيان تم توزيعه اليوم الخميس فى ختام قمة (بوينج ماكس) والتى نظمها الاتحاد للمرة الثانية -: "إن مآسى طائرات بوينج ماكس 737 تثقل كاهل هذه الصناعة التى تعد السلامة على رأس أولوياتها"، مشيرًا إلى أن هناك ثقة كبيرة فى إدارة الطيران الفيدرالية، ودورها كجهة تنظيم معتمدة لضمان العودة الآمنة للطائرة إلى الخدمة.

وأكد احترام الاتحاد للمنظمين فى جميع أنحاء العالم فيما يتعلق باتخاذ قرارات مستقلة بشأن توصيات إدارة الطيران الفيدرالية، موضحًا أن الطيران يعد نظامًا متكاملًا عالميًا ويعتمد على المعايير العالمية، بما فى ذلك الاعتراف المتبادل والثقة والمعاملة بالمثل بين منظمات السلامة.

وأضاف أن هذا الهيكل المنسق عمل بنجاح على مدار عقود للمساعدة فى جعل السفر بالطائرة هو أكثر أشكال الرحلات الطويلة التى عرفها العالم أمانا، مؤكدًا أنه لا يمكن للطيران أن يعمل بكفاءة دون هذا الجهد المنسق.. منوهًا بضرورة التوافق مع متطلبات التدريب الإضافية لطواقم بوينج (ماكس 737).

يشار إلى أن القمة التى نظمها الاتحاد الدولى لهذا الموضوع حضرها ممثلو أكثر من 40 شركة طيران وسلطات تنظيم السلامة، إضافة إلى مصنعى المعدات الأصلية ومنظمات التدريب والرابطات ذات الصلة بالطيران ومؤجرى الطائرات.