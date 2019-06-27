سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 03:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

اتحاد النقل الجوى يدعو لتوفيق متطلبات الدخول الآمن لطائرات بوينج ماكس737

الخميس، 27 يونيو 2019 02:46 م
اتحاد النقل الجوى يدعو لتوفيق متطلبات الدخول الآمن لطائرات بوينج ماكس737 مصنع بوينج
جنيف /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الاتحاد الدولى للنقل الجوى والمعروف باسم منظمة (إياتا)، الجهات الحكومية المعنية بسلامة الطيران فى العالم لمواصلة العمل للتوفيق بين متطلبات السلامة والمواعيد الزمنية لإعادة الدخول الآمن لطائرات بوينج (ماكس 737) للخدمة.

وقال المدير العام والتنفيذى للاتحاد "الكسندر دى جونياك" - فى بيان تم توزيعه اليوم الخميس فى ختام قمة (بوينج ماكس) والتى نظمها الاتحاد للمرة الثانية -: "إن مآسى طائرات بوينج ماكس 737 تثقل كاهل هذه الصناعة التى تعد السلامة على رأس أولوياتها"، مشيرًا إلى أن هناك ثقة كبيرة فى إدارة الطيران الفيدرالية، ودورها كجهة تنظيم معتمدة لضمان العودة الآمنة للطائرة إلى الخدمة.

وأكد احترام الاتحاد للمنظمين فى جميع أنحاء العالم فيما يتعلق باتخاذ قرارات مستقلة بشأن توصيات إدارة الطيران الفيدرالية، موضحًا أن الطيران يعد نظامًا متكاملًا عالميًا ويعتمد على المعايير العالمية، بما فى ذلك الاعتراف المتبادل والثقة والمعاملة بالمثل بين منظمات السلامة.

وأضاف أن هذا الهيكل المنسق عمل بنجاح على مدار عقود للمساعدة فى جعل السفر بالطائرة هو أكثر أشكال الرحلات الطويلة التى عرفها العالم أمانا، مؤكدًا أنه لا يمكن للطيران أن يعمل بكفاءة دون هذا الجهد المنسق.. منوهًا بضرورة التوافق مع متطلبات التدريب الإضافية لطواقم بوينج (ماكس 737).

يشار إلى أن القمة التى نظمها الاتحاد الدولى لهذا الموضوع حضرها ممثلو أكثر من 40 شركة طيران وسلطات تنظيم السلامة، إضافة إلى مصنعى المعدات الأصلية ومنظمات التدريب والرابطات ذات الصلة بالطيران ومؤجرى الطائرات.

 


اتحاد النقل الجوى

طائرات بوينج ماكس737

بوينج ماكس737

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة