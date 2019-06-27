إيقاف مدير مدرسة بالشرقية لإقامة عزاء بفناء المدرسة

الشرقية – إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،قراراً بوقف "م.ع.ش" مدير مدرسة حوض نجيح الثانوية التابعة لإدارة ههيا التعليمية،عن العمل إحتياطياً لمدة 3 أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معه أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه .

وكان رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ، تفيد بقيام المذكور بفتح مدرسة حوض نجيح الثانوية للأهالى لإقامة سرادق عزاء بفناء المدرسة، وتم إفتراش الفناء بالكراسى، وعمل بوفيه خدمة للمعزين، وبالتواصل تلفونياً معه بمعرفة مدير عام الإدارة لسؤاله عن الواقعة أفاد أن الأمر عادى.