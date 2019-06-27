إعادة تشغيل المخبز الآلى بأبوقرقاص بالمنيا بعد توقفه 18 شهر

كتب فريق المحافظات

قرر اللواء قاسم حسين،محافظ المنيا،إعادة تشغيل المخبز الآلى التابع للوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص،بعد توقفه لمدة 18 شهر،بسبب وجود مخالفات شابت أعمال تشغيل المخبز،وذلك حفاظاً علي المال العام،مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو توقف مرة أخرى للمخبز.

وأشار المحافظ فى بيان صحفى،إلى أن المخبز بدا العمل فجر اليوم الخميس بطاقة إنتاجية 20 جوال دقيق يومياً،ليساعد في توفير احتياجات المواطنين من رغيف الخبر المدعم،لافتا إلى أن المحافظة تبحث جميع المشروعات المتوقفة والمتعثرة من أجل إعادة تشغيلها مرة أخرى.

جاء قرار المحافظ بناءً على التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة،والذي أوضح أنه تم مخاطبة وتفويض رئيس الوحدة المحلية لابوقرقاص ،ومديرية التموين بالمنيا للانتقال إلي هيئة السلع التموينية بالقاهرة ،والجهات المعنية والوقوف علي أسباب عدم تفعيل حصة المخبز،والتي تم تلافيها وإعادة تشغيل المخبز ،وتسليم حصتين تأمينيتين بمقدار 40 شيكارة بوزن 50 كيلوجرام.