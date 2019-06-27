إصابة 8 فى مشاجرتين بسبب خلافت الجيرة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرتين منفصلتين الأولى بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بسبب لهو الأطفال، ونتج عنها إصابة 4، وجاءت المشاجرة الثانية بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج بسبب خلافات الجيرة ونتج عنها إصابة 4 تم نقلهم لتلقى العلاج.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغين منفصلين عن وقوع مشاجرة، وتمت السيطرة عليهما وضبط المشاركين فيهما، وتحرير محضرين بذلك تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

جاءت المشاجرة الأولى بناحية برديس دائرة مركو البلينا جنوب محافظة سوهاج، وانتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "عبدالحميد.ع" 30 سنة عامل و"عبداللاه.ا" 27 سنة عامل مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويل الأول لمستشفى سوهاج الجامعى، وطرف ثان "إبراهيم.ص" 31 سنة عامل "منصور.ص" 26 سنة عامل مصابين بجروح رضية متفرقة بالجسم، وتم تحويل الأول لمستشفى سوهاج الجامعى، ويقيم الطرفان بذات الناحية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدى بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها.

وجاءت المشاجرة الثانية بدائرة شرطة المراغة ناحية فزارة وا نتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "محمد.ع" 21 سنة حاصل على دبلوم صناعة مصاباً بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر، واشتباه نزيف داخلى و"عمران.ع" 30 سنة عامل و"محمود.ع" 25 سنة حاصل على دبلوم تجارة مصابين بجروح قطعية بالصدر واشتباه نزيف داخلى، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام، وبين طرف ثان "سعد.ع" 54 سنة عامل مصاباً بجروح رضية بالساعد الأيسر و"عمران.ع" 51 سنة عامل مصاباً بجرح قطعى بالظهر، وتم نقلهما لمستشفى المراغة المركزى، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدى بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها.