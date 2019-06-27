سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 10:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إصابة 8 فى مشاجرتين بسبب خلافت الجيرة بسوهاج

الخميس، 27 يونيو 2019 10:10 ص
إصابة 8 فى مشاجرتين بسبب خلافت الجيرة بسوهاج مشاجرة-ارشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرتين منفصلتين الأولى بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بسبب لهو الأطفال، ونتج عنها إصابة 4، وجاءت المشاجرة الثانية بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج بسبب خلافات الجيرة ونتج عنها إصابة 4 تم نقلهم لتلقى العلاج.
 
تلقى مدير أمن سوهاج بلاغين منفصلين عن وقوع مشاجرة، وتمت السيطرة عليهما وضبط المشاركين فيهما، وتحرير محضرين بذلك تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
جاءت المشاجرة الأولى بناحية برديس دائرة مركو البلينا جنوب محافظة سوهاج، وانتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "عبدالحميد.ع" 30 سنة عامل و"عبداللاه.ا" 27 سنة عامل مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويل الأول لمستشفى سوهاج الجامعى، وطرف ثان "إبراهيم.ص" 31 سنة عامل "منصور.ص" 26 سنة عامل مصابين بجروح رضية متفرقة بالجسم، وتم تحويل الأول لمستشفى سوهاج الجامعى، ويقيم الطرفان بذات الناحية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدى بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها.
 
وجاءت المشاجرة الثانية بدائرة شرطة المراغة ناحية فزارة وا نتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "محمد.ع" 21 سنة حاصل على دبلوم صناعة مصاباً بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر، واشتباه نزيف داخلى و"عمران.ع" 30 سنة عامل و"محمود.ع" 25 سنة حاصل على دبلوم تجارة مصابين بجروح قطعية بالصدر واشتباه نزيف داخلى، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام، وبين طرف ثان "سعد.ع" 54 سنة عامل مصاباً بجروح رضية بالساعد الأيسر و"عمران.ع" 51 سنة عامل مصاباً بجرح قطعى بالظهر، وتم نقلهما لمستشفى المراغة المركزى، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدى بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها.

سوهاج

مديرية امن سوهاج

مركز البلينا

مركز المراغة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

فى 8 نقاط.. تعرف على التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2019/2020

فى 8 نقاط.. تعرف على التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2019/2020

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على وصايا الحماية المدنية لتجنب حرائق الشقق

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على وصايا الحماية المدنية لتجنب حرائق الشقق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة