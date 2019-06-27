إصابة شخصان فى حادث بالمنوفية والإسعاف يعيد 17 ألف جنيه للمصابين

المنوفية ـ محمود شاكر

أصيب شخصان بإصابات متفرقة أثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية.

تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الاقليمى.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة،وتبين انقلاب دراجة نارية وإصابة كلا من "محمود ابراهيم الدسوقى" 32 سنة، وأحمد سامى عاطف 35 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور، كما عثر فريق الاسعاف على مبلغ مالى بصحبه احد المصابين فى الحادث وتم إعادته إلى صاحبه.

من جانبه، تقدم مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية بالشكر للطاقم الذى عثر على المبلغ المالى، 17 ألف و500 جنيه، وسلمهم إلى أحد المصابين.