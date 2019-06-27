إزالة مكامير "فحم " مخالفة بكفر الشيخ للحفاظ على صحة المواطنين

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، إطلاق حملة لإزالة جميع مكامير الفحم المخالفة، وغير المتطورة على مستوى المحافظة ومصادرة الأخشاب وجميع الخامات والمعدات المستخدمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة بالمحافظة والوحدات المحلية، ومديرية أمن كفرالشيخ، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين تطبيقاً للقانون.

سبق ووافق محافظ كفر الشيخ على تطوير18مكمورة للفحم النباتى، وتحويلها إلى مكامير مطورة ، طبقاً للاشتراطات البيئية، بالتعاون مع وزارة البيئة، فضلاً عن إزالة 4 مكامير فحم مخالفة بقرية الفقهاء القبلية بسيدي سالم، وأنه تم حصر جميع المكامير المخالفة علي مستوي المحافظة، موجهاً باعطاء فرصة أخيرة لأصحاب المكامير المخالفة، وأخذ تعهد عليهم بتطويرها خلال شهر من تاريخه.