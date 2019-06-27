إزالة التعديات على محطات الرى والصرف بمحافظات الجمهورية.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

كشف المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى، أن المصلحة بدأت فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات الواقعه على محطاتها للرى والصرف والبالغة 936 محطة بالوجهين القبلى والبحرى، بهدف تحديد حرم تلك المحطات، وحمايتها من تكرار التعديات حيث يتم فور الإزالة البدء فى تركيب الأسوار، وكذلك كاميرات المراقبة وغرفه التأمين بما يساعد على تأمينها ضد أى محاولات تخريب.



أضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الإزالة تتم بعد التحديد المساحة من قبل هيئة المساحة تنفيذاً للبروتوكول الموقع معها، حيث تقوم الهيئة حالياً بأعمال الرفع لحوالى 35 محطة رى وصرف بمحافظة بنى سويف لتحديد الحرم وفصل الحدود، والتى يمكن الاستفادة منها فى أى توسعات مستقبلية، واستثمارها ضمن برنامج ادارة أصول الدولة الذى تقوم به الحكومة.



وأوضح عبد العاطى أن المصلحة توسعت فى تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع قطع غيار بتكلفة اجماليه 70 مليون جنيه، والاستفادة منها فى أعمال الصيانة والعمرات للمحطات التابعة للمصلحة، لتخفيض الإنفاق، وتنويع مصادر المنتج وتشغيل طاقات الدولة وتشجيع المنتج المحلى، كما تم تحويل الخردة إلى معدات ثقيلة توفر احتياجات تشغيل محطات الرى والصرف وتحد من استيراد المهمات الكهروميكانيكيه من الخارج بالعملة الصعبة، بإعادة استخدام الرواكد وقطع الغيار المستهلكه، وإعادة تأهيلها مرة أخرى لاستخداهما فى أعمال الصيانة والعمرات، ضمن خطة المصلحة فى الاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة بها من ورش ومعامل هندسية ومعدات وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشريه المتخصصة بالمصلحة.













