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إدراج 16 جامعة مصرية فى تصنيف "شنغهاى" للتخصصات 2019

الخميس، 27 يونيو 2019 11:35 ص
إدراج 16 جامعة مصرية فى تصنيف "شنغهاى" للتخصصات 2019 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى

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كشف تقرير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تصنيف «شنغهاى» الصينى للتخصصات 2019 التى أكدت إدراج 16 جامعة مصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة فى مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالمياً في 54 تخصص علمى عبر المجالات التخصصية في العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية.
 
وأشار التقرير إلى أنه في مجال العلوم الطبيعية حصلت 3 جامعات مصرية على مراكز جيدة ضمن الـــ500 جامعة الأوائل على العالم في الرياضيات، حيث حققت جامعة بني سويف المرتبة (201 – 300)، بينما حققت كل من جامعة القاهرة والمنصورة المراكز (401 – 500). كما شمل التصنيف 3 جامعات في مجال الفيزياء هى الجامعة البريطانية في مصر وجامعة الفيوم (301 – 400)، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (401 – 500).
 
ونوه التقرير إلى وجود 8 تخصصات في مجال الهندسة حيث حققت جامعة القاهرة المرتبة (201 -300) في الهندسة المدنية، وجاءت 3 جامعات هي عين شمس والأسكندرية والقاهرة المركز (401 – 500) في الهندسة الكيميائية، بينما انفردت جامعة سوهاج بهندسة علوم المواد (401 – 500)، وفازت كل من جامعة القاهرة بالمرتبة (301 – 400) وجامعة عين شمس بالمرتبة (401 – 500) في هندسة علوم الطاقة. كما فازت جامعة القاهرة منفردة في تخصص تكنولوجيا علوم الأغذية (201 – 300) وفي تخصص التكنولوجيا الحيوية (401 – 500). وفازت 5 جامعات في مجال الهندسة الكهربية الإلكترونية وهى جامعة الإسكندرية (301 – 400)، وجامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة المنصورة وجامعة المنوفية (401 - 500). وفازت جامعتا القاهرة والمنوفية (201 – 300) في هندسة الاتصالات.
 
واستعرض التقرير 5 تخصصات في مجال العلوم الطبية أولها علوم الصيدلة والعلوم الصيدلانية حيث حصدت جامعة القاهرة المرتبة (101 – 150)، يليها جامعات عين شمس والأزهر والمنصورة (201 – 300)، وجامعتي الأسكندرية وبني سويف (301 – 400)، وجامعات أسيوط والمنيا وقناة السويس والزقازيق (401 – 500). وانفردت جامعتا الأسكندرية والقاهرة بتخصص التكنولوجيا الطبية (301 – 400). وأدرجت 4 جامعات هي عين شمس والقاهرة والمنصورة بالمراكز (201 – 300) في تخصص علوم الفم والأسنان. وانفردت جامعة القاهرة بتخصص الصحة العامة (101 – 150). وآخر هذه التخصصات هو الطب السريري حيث أدرجت 4 جامعات هي جامعة المنصورة (101 – 150)، وجامعتي القاهرة وقناة السويس (201 – 300)، وجامعة عين شمس (401 – 500).
 
وأضاف التقرير تخصصين في مجال علوم الحياة، حيث شغلت 8 جامعات ترتيب متقدم في العلوم البيطرية، شملت جامعات المنصورة والزقازيق بالمرتبة (101 – 150)، وجامعات بنها والقاهرة وكفر الشيخ (151 – 200)، وجامعات الأسكندرية وأسيوط وبني سويف (201 – 250).
 
وأخيراً انفردت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال العلوم الاجتماعية في تخصص العلوم السياسية وبترتيب (301 – 400).
 
وأضاف التقرير أن تصنيف "شنغهاي" خصص أوزان مختلفة للمؤشرات والمعايير الخمسة المرتبطة بالمجالات المختلفة، والتي تعتمد على نشر الأبحاث في المجلات المفهرسة عالميا خلال الفترة 2013-2017 في منصة "Web of Science & InCites" الأمريكية. وتأثير الاقتباس الموحد وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في تخصص أكاديمي خلال الفترة 2013-2017 إلى متوسط الاستشهادات من الأبحاث في نفس الفئة، ويلي ذلك التعاون الدولي وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتان مختلفتان على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة خلال الفترة 2013-2017. ثم عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي لجامعة خلال الفترة 2013-2017، وأخيراً عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي.
 
وأشاد ت وزارة التعليم العالى بهذه النتيجة التي تدل على التميز الواضح في النشر العلمي في التخصصات الحديثة للجامعات المصرية والذي يعد مؤشراً على تطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات المصرية، وأنه مع زيادة ميزانية البحث العلمي ودعم إنشاء المزيد من مراكز التميز وضم عدد من المجلات المحلية إلى قوائم المجلات المفهرسة.
 
 
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