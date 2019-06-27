إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة 800 ألف جنيه من شركة فى مصر الجديدة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار محمد فؤاد، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة 800 ألف جنيها من داخل خزينة شركة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" 44 سنة مالك شركة لتجارة الأقمشة، كائنة بدائرة القسم، مقيم بمدينة العبور بالقليوبية، بإكتشافه وجود بعثرة لمحتويات غرف الشركة ملكه، وكسر الخزينة الحديدية ، وسرقة 812 ألف جنيه من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل 19 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون - سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم "سرقة متجر".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة"، وبإرشاده تم ضبط مبلغ مالى 70 ألف جنيه بمسكنه من متحصلات الواقعة، وأقر بأنه قام بإخفاء باقى المبلغ المستولى عليه داخل "منور" العقار سكنه إلا أنه اكتشف سرقته.

وبتكثيف التحريات، أمكن التوصل إلى أن وراء سرقة باقى المبلغ المستولى عليه عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون، بإستهدافهما أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 177 ألف جنيه بمسكنه.(ليكون إجمالى المبالغ المضبوطة 247 ألف جنيه من متحصلات الواقعة)، وأقر بأن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.