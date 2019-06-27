إحالة المتهم بتهشيم رأس والد طليقته للمحاكمة الحنائية

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة المتهم بتهشيم رأس والد طليقته في القطامية للمحاكمة الجنائية.

وتلقى قسم شرطة القطامية، بلاغا من المستشفى العام، يفيد بوصول "أسامة محمد"، 50 سنة، موظف، ومقيم بمساكن الجيزة، مصابا بجرح غائر في الرأس، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين قيام كلا من محمود رمضان، 30 سنة، وشهرته "المصري"، سمسار، طليق نجلة الضحية، بالاشتراك مع شقيقه "عامر"، بالاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض داخل مسكنه.

وتبين أن سبب ارتكاب الواقعة علم الأول بموافقة طليقته على الزواج من شاب آخر، فذهب للاعتداء عليها داخل مسكنها، وعندما ذهب والدها للدفاع عنها، قيده وطعنه بسكين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.